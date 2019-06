Chris Martin e Dakota Johnson | fine silenziosa di un amore

vanityfair

(Di lunedì 17 giugno 2019)Mentre Gwyneth Paltrow dichiara di aver trovato la ricetta per far funzionare il matrimonio con Brad Falckuk (pare che il segreto sia non vivere sempre sotto lo stsso tetto), l’ex più famoso dell’attrice-imprenditrice, non è stato altrettanto bravo a trovare la chiave della felicità in, almeno finora. E con, al suo fianco da quasi due anni, la storia sarebbe finita. Il condizionale resta d’obbligo in certi casi, anche se stando ad alcune indiscrezioni raccolte dal Daily Mail tra i due ci sarebbe poco o nulla da salvare. Il cantante dei Coldplay, 42 anni, e l’attrice, figlia di Melanie Griffith e Don, 29, diventata famosa ...

sironidepalma : Chris Martin e Dakota Johnson si sono lasciati perché lei non voleva figli - paolacars : Chris Martin e Dakota Johnson si sono lasciati: lui voleva figli, lei non ancora - Picjujuu : RT @mtvitalia: Sarebbe finita tra Chris Martin e Dakota Johnson ?? -