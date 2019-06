Scandalo combine | il Frosinone si tira fuori | “Estranei ai fatti”

Scandalo combine - Immobile furioso : il messaggio su Instagram dell’attaccante della Lazio : “Ci sono momenti nella vita che vanno affrontati e non sopportati, ci sono momenti dove devi agire e non dormire, ci sono dei momenti dove devi gridare chi sei e non farti dire chi sei”, “criticatemi quanto vi pare come calciatore ma sciacquatevi la bocca prima di parlare dell’uomo”, è questo il duro messaggio scritto tramite le storie Instagram dall’attaccante della Lazio Ciro Immobile che ha deciso ...

Le notizie del giorno – Nuovo Scandalo combine in Serie A - lutto per Agnelli e clamorosa richiesta di Icardi : E’ una giornata triste per il mondo Juventus e per un grave lutto che si è verificato poco fa. Stava giocando a calcio all’Allianz Stadium, in occasione di un ritrovo annuale dei tanti rami della famiglia Agnelli ma è morto. Stiamo parlando di Clemente Ferrero de Gubernatis, 51 anni, nipote di Clara Nasi, cugina di Gianni Agnelli che ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Gli altri familiare si sono subito resi conto della ...

Scandalo combine - il legale di Immobile : “completamente estranei ai fatti” : “Con riferimento alle notizie apparse su taluni organi di informazione, secondo le quali il nome del mio assistito sarebbe stato pronunciato nel corso di conversazioni telefoniche intercettate fra soggetti a vario titolo coinvolti in una vicenda di calcio scommesse in Spagna, Ciro Immobile si dichiara nella maniera piu’ assoluta del tutto estraneo a tali fatti ed esclude categoricamente qualsivoglia coinvolgimento”. ...

Clamoroso Scandalo combine - in ballo club e calciatori in Italia : spunta un nuovo filone in Serie A - altro terremoto [NOMI e DETTAGLI] : Clamoroso nuovo scandalo che riguarda il calcio, ci sarebbe infatti anche un filone Italiano nell'”Operacion Oikos’ che nelle scorse settimane aveva portato all’arresto di dirigenti e calciatori per partite in Liga ed in Serie B spagnola. Adesso questo nuovo terremoto che potrebbe portare conseguenze, secondo quanto riportano i media spagnoli Marca, El Pais e “As” l’ex attaccante Carlos Aranda sarebbe ...

Clamoroso Scandalo combine - in ballo club e calciatori in Italia : spunta un nuovo filone - altro terremoto [NOMI e DETTAGLI] : Clamoroso nuovo scandalo che riguarda il calcio, ci sarebbe infatti anche un filone Italiano nell'”Operacion Oikos che nelle scorse settimane aveva portato all’arresto di dirigente i calciatori per partite in Liga ed in Serie B spagnola. Adesso questo nuovo terremoto che potrebbe portare conseguenze, secondo quanto riportano i media spagnoli Marca, El Pais e “As” l’ex attaccante Carlos Aranda sarebbe entrato ...

Le notizie del giorno – Lo striscione shock degli ultras della Lazio - lo Scandalo combine - Sarri a rischio squalifica : striscione shock ultras Lazio – “Onore a Benito Mussolini”. E’ il titolo di uno striscione shock che è stato esposto da un gruppo di tifosi della Lazio (lo striscione portava la firma Irr, gli Irriducibili) nei pressi di Piazzale Loreto. Immediato il commento del sindaco di Milano Sala: “Anche cercando di non drammatizzare, non si può non capire che si stanno superando certi limiti (ENTRA PER APPROFONDIRE LA NOTIZIA) scandalo ...

Scandalo combine - 9 tesserati tra calciatori e agenti squalificati a vita [NOMI e DETTAGLI] : Lo Scandalo delle combine ha sconvolto il calcio negli ultimi anni, adesso sono arrivati pesantissimi provvedimenti e che riguardano nove tesserati. Nel dettaglio la commissione disciplinare della Fifa ha squalificato a vita fra calciatori, ex giocatori e un agente, l’accusa è quella di aver preso parte ad una combine. I nomi sono quelli di Karlon Murray (Trinidad and Tobago), Keyeno Thomas (Trinidad and Tobago), Hellings ...