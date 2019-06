Salone libro,indagato sindaco Appendino

Ildi Torino Chiaraha ricevuto un avviso di garanzia con riferimento alle indagini per la consulenza affidata dalla Fondazione per ilal suo ex capo ufficio stampa Luca Pasquaretta,per peculato. L'importo per il lavoro era di 5.000 euro lordi, che lui restituì a suo tempo. Lo ha reso noto la stessasu un suo profilo di un social web. "Sono tranquilla", dice. "Ai pm offrirò tutti gli elementi in mio possesso per provare la correttezza del mio operato"(Di domenica 16 giugno 2019)