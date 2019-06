Moto Gp Catalogna | Lorenzo fa strike e stende Dovizioso | Rossi e Vinales in un colpo

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Catalogna 2019 : risultato e classifica : Marc Marquez ha vinto il GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si è imposto a Barcellona e ha compiuto un allungo importante in classifica generale, il centauro della Honda ha beneficiato del clamoroso incidente occorso nel corso del secondo giro: Jorge Lorenzo è entrato con foga alla curva 10, ha tirato giù Andrea Dovizioso che a sua volta ha steso Maverick Vinales e Valentino Rossi. Strike di grandi dimensioni che ...

Classifica Mondiale Moto2 - la graduatoria dopo il GP di Catalogna : Alex Marquez in testa - Baldassarri a -23 : Alex Marquez è balzato in testa al Mondiale Moto2 al termine del GP Catalogna 2019, lo spagnolo ha vinto la terza gara consecutiva e ora si trova in prima posizione con 7 punti di vantaggio sullo svizzero Thomas Luthi. Il nostro Lorenzo Baldassarri, al comando alla vigilia della gara di Barcellona, è caduto ed è scivolato in quarta posizione a 23 punti dal leader. Classifica Mondiale MOTO-2: 1. Marquez 111 2. Luthi 104 3. Navarro 89 4. ...

Moto2 - Risultato GP Catalogna 2019 : Alex Marquez trionfa ancora - Luthi e Navarro sul podio. Baldassarri cade e perde la vetta del Mondiale : La famiglia Marquez fa già festa dalla Moto2. E’ Alex e non Marc, per il momento, ad imporsi nel GP di Catalogna 2019. Sul tracciato di casa l’iberico si è imposto ancora una volta, replicando quanto già fatto a Le Mans (Francia) e al Mugello (Italia). Un successo d’autorità quello dell’alfiere del Team Marc VDS a precedere di 1″989 lo svizzero Thomas Luthi (Dynavolt Intact GP) e l’altro spagnolo Jorge Navarro ...

MotoGP streaming - GP Catalogna 2019 : come vedere la gara su Sky e TV8. Orari - programma e palinsesto : Il conto alla rovescia sta ormai per esaurirsi a Barcellona in vista della partenza del Gran Premio di Catalogna 2019, settima prova stagionale del Motomondiale. Sul circuito del Montmelò scatta alle ore 14.00 una delle corse sulla carta più incerte ed equilibrate dell’anno con diversi piloti potenzialmente in grado di giocarsi le proprie carte per il podio e per il successo finale sulla bandiera a scacchi. Il favorito d’obbligo ...

Classifica Mondiale Moto3 - la graduatoria dopo il GP di Catalogna : Canet allunga in testa - Dalla Porta a -23 : Aron Canet rafforza il primo posto nella Classifica del Mondiale Moto3 al termine del GP Catalogna 2019, la settima tappa del campionato premia lo spagnolo che grazie al secondo posto odierno allunga sui più immediato inseguitori: Lorenzo Dalla Porta è attardato di 23 punti, Nicolò Antonelli si trova a 28 lunghezze. Di seguito la Classifica del Mondiale Moto3 dopo il GP Catalogna 2019. Classifica Mondiale Moto3 (dopo GP Catalogna, settima ...

Moto3 - Risultato GP Catalogna 2019 : Ramirez strappa la vittoria a Canet - a podio un divino Celestino Vietti : Prima vittoria in carriera nel Motomondiale per Marcos Ramirez nel GP di Catalogna 2019, che vince la volatona finale della Moto3 e beffa all’ultimo giro il leader della classifica generale Aron Canet. Un gran sorriso anche per l’Italia con lo strepitoso terzo posto di Celestino Vietti, autore di una rimonta da lontanissimo costruita giro dopo giro senza commettere la minima sbavatura e coronata con un sorpasso all’ultima curva ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Ho un buon passo ma c’è un grande dubbio sulle gomme” : Alle ore 14.00 prenderà il via un GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2019 di MotoGP, particolarmente incerto. Nella gara della classe regina sono tanti i pretendenti al successo, visti i distacchi minimi tra i contendenti che si sono evidenziati sia nelle qualifiche di ieri che nel warm-up odierno. Il migliore in entrambe le sessioni è stato il francese della Yamaha Petronas SRT Fabio Quartararo ma la lotta per il podio più alto è molto ...

MotoGp - oggi la gara a Barcellona : diretta tv e streaming del Gp di Catalogna : A sorpresa c'è Fabio Quartararo in pole position al gran premio di MotoGp di Catalogna sul circuito del Montmelo. Occhio...

LIVE MotoGP - GP Catalogna 2019 in DIRETTA : la gara in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Catalogna (16 giugno) – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca del warm-up – La presentazione del GP di Catalogna – La classifica mondiale Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Catalogna 2019, settimo round del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Barcellona (Spagna), siamo pronti ad assistere ad una ...

MotoGP in tv - GP Catalogna 2019 : su che canale vederla gratis e in chiaro. Orario e programma su TV8 : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP E DELLA GARA DI MotoGP ALLE 9.40 E 14.00 Il Gran Premio di Catalogna 2019 è pronto a regalarci grande spettacolo. Il Motomondiale, infatti, fa tappa al Montmelò per le tre gare odierne che andranno a definire in maniera ancor più interessante le rispettive classifiche. Marc Marquez sarà in grado di vincere sul circuito di casa? Al Montmelò il campione del mondo (dalle ore 14.00) sfiderà le Ducati di ...

Diretta MotoGp/ Streaming gara live : Quartararo primo nel warm-up - GP Catalogna - : Diretta MotoGp Streaming video SKY gara e warm-up live GP Catalogna 2019 Barcellona: cronaca e tempi, podio e vincitore del Gran Premio, oggi 16 giugno,.

Moto3 - risultato warm-up GP Catalogna 2019 : Dalla Porta è il migliore davanti a Canet ed a Binder - Arbolino è quinto : Lorenzo Dalla Porta firma il miglior tempo nel warm-up della Moto3 e si conferma uno dei candidati più credibili per la vittoria del Gran Premio di Catalogna 2019, settima tappa stagionale del Motomondiale. Il toscano del Team Leopard si è collocato in vetta alla classifica con un notevole 1’49″134 messo a segno al terzultimo giro utile del turno, precedendo di 0″3 il primo gruppo inseguitore capitanato dal leader del ...

Motomondiale - GP Catalogna 2019 : programma - orari e tv di warm-up e gare : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL warm-up E DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Il Motomondiale 2019 è di scena al Montmelò in questo weekend e dopo le qualifiche tiratissime di ieri che hanno visto Fabio Quartararo beffare Marc Marquez di pochissimi millesimi lo spettacolo si preannuncia davvero intenso. La Yamaha ha ritrovato anche il team ufficiale, al di là della penalizzazione di Maverick Viñales sia lo spagnolo che Valentino Rossi sono ...

LIVE MotoGP - GP Catalogna 2019 in DIRETTA : warm-up - Dovizioso e Valentino Rossi cercano le gomme giuste per la gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP di Catalogna (16 giugno) – La griglia di partenza del GP Catalogna – La cronaca delle qualifiche del GP Catalogna Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Catalogna 2019, settima prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Barcellona si andranno a delineare gli ultimi dettagli in vista della gara domenicale, che promette di essere molto ...