Fallout 76 | Bethesda ha finalmente spedito le borse sostitutive della Power Armor Edition

eurogamer

(Di domenica 16 giugno 2019) Dopo sette mesi di attesa,haconsegnato lepromesse agli acquirentidi76.Per chi non lo sapesse, questa costosa edizione da collezione avrebbe dovuto includere una borsa in tela a tema. Tuttavia gli acquirenti si sono ritrovati tra le mani un prodotto decisamente differente. Leinfatti erano in nylon e caratterizzate da una qualità nettamente inferiore da quella in canvas pubblicizzata daall'apertura dei preorder.La cosa, unita alle poco felici risposte del servizio clienti, ha scatenato la furia dei fan e generato un vero e proprio caso mediatico, al punto cheper correre ai ripari ha promesso di inviare a tutti gli acquirentiCollector's una borsa in tela sostituiva identica a quella pubblicizzata originariamente.Leggi altro...

Eurogamer_it : Gli acquirenti della collector's di #Fallout76 hanno finalmente ricevuto la borsa sostitutiva promessa da Bethesda - infoiteconomia : Fallout Shelter Online è il seguito del gioco Bethesda disponibile solo in Cina - Multiplayerit : Fallout Shelter Online è il seguito del gioco Bethesda disponibile solo in Cina -