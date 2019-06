ilnapolista

(Di domenica 16 giugno 2019) Non si placa sui social la reazione dei tifosi all’annuncio di Maurizio Sarri nuovo allenatore bianconero. Nonostante il nome di Sarri fosse l’unico accreditato negli ultimi giorni e si attendesse solo l’ufficialità della nomina, dopo il tweet dellantus molti tifosi, come abbiamo riportato, hanno esposto le loro ragioni contro il tecnico toscano. Tra di loro anche alcuni giornalisti tifosi dellaNon ci è andato leggerontino inside, di quelli piuttosto insopportabili, oggi editorialista de La Stampa Sarri è un bravo allenatore, le sue squadre giocano molto bene, ma è un beato costruttore di alibi, l’emblema dello strapaese, la raffigurazione in tuta della cultura del piagnisteo., parafrasando prof Orsina, se ladi.#Sarriola —(@) 16 giugno 2019 Gli fa eco ...

napolista : Christian Rocca: «Vedremo se la #Juve sarà capace di “torinesizzare i barbari”» Ironiche e pungenti le reazioni di… - baiasilente : @Jonp2978 @welikeduel Aggiungo Christian Rocca - appuntidicarta : RT @AncoraStore: Vi consigliamo 'Chiudete Internet' di Christian Rocca (VOTO 7/8) di Marsilio editore. L'autore è l'editorialista della 'St… -