Slittino | Armin Zoeggeler entra nella Hall of Fame della FIL Il due volte Campione

(Di sabato 15 giugno 2019) Ancora un importante riconoscimento alla carriera di. Il grandeche ha dato lustro per vent’anni abbondanti alloitaliano e internazionale è stato infatti inclusoofFIL, la Federazione internazionale. Ad appena cinque anni dal ritiro, dunque,diventa il più giovane a far partecarrellata dei grandissimi di questa disciplina, a seguitodecisione del 67° Congresso FIL a Lubiana, in Slovenia. Il palmares parla per lui: due ori, un argento e tre bronzi alle Olimpiadi, 10 Coppe del Mondo, 59 vittorie parziali, 119 podi, 10 medaglie ai Mondiali di cui ben sei d’oro. Numeri e parole che farebbero rabbrividire chiunque tranne lui, che dalla sua Merano è riuscito a costruire una carriera ormai leggendaria. Nonostante questo, ha deciso di non uscire dal mondo dello, diventando direttore tecnico ...

