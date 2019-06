LIVE Berrettini-Struff | Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA | inizia l’incontro!

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Spinge con il dritto15-0 Subito discesa a rete di, scambio spettacolare.prova a girarsi per giocare il dritto, ma non ci riesce spedendolo in rete Primo a servire è13:07 Ultimi istanti del riscaldamento, poi inizierà questa prima13:02 Giocatori in campo perre il palleggio di riscaldamento. C’è una buona affluenza di pubblico sul campo centrale di. 13:00 Tra pochi istanti dovrebbero comparire i due protagonisti di questa primadell’ATP 250 di12:55 Le condizioni asono ideali, senza pericolo di pioggia. Non si può esattamente dire lo stesso per la giornata di domani, con una prima parte della giornata che potrebbe registrare qualche intervento di Giove Pluvio nelle faccende tennistiche teutoniche. 12:50 Dieci minuti ...

zazoomnews : LIVE Berrettini-Struff Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA: il romano vuole la prima finale sull’erba -… - OA_Sport : LIVE Berrettini-Struff, Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA: il romano vuole la prima finale sull’erba - zazoomblog : LIVE Berrettini-Struff Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA: il romano vuole la prima finale sull’erba -… -