In Nigeria | nella città dei serpenti | “Un morso uccide in cinque ore” 

Rissa a bottigliate tra Nigeriani nella casa di accoglienza di Imperia : Fabrizio Tenerelli Una Rissa, infatti, è scoppiata tra un gruppetto di giovani nigeriani ospiti di una casa di accoglienza gestita da una cooperativa, in via Anna Frank, nella città capoluogo La bella stagione sembra farsi desiderare in provincia di Imperia, ma gli animi sono già caldi. Una Rissa, infatti, è scoppiata tra un gruppetto di giovani nigeriani ospiti di una casa di accoglienza gestita da una cooperativa, in via Anna ...