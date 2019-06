CSM E PD Le trame di Lotti affossano Renzi | e i suoi 13 parlamentari

CSM - le trame tra Lotti e Palamara su Ielo : «Il dossier va spinto». «Sì - così li ammazzo» : L'Espresso ha letto le nuove intercettazioni. Stavolta l'ex ministro e il pm indagato per corruzione sono soli a cena. Il renziano contro Ielo: «Su di lui a noi la decisione. Che si fa? Si spinge? Una volta fatti anche i procuratori aggiunti». Il magistrato: «Fava è un matto. Siccome non mi frega un cazzo di nessuno, ora vado fino in fondo» Magistratura dipendente, al servizio dei politici"