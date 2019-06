Calcioscommesse in Spagna | nell’inchiesta ‘Oikos’ finisce una partita di Serie A | spunta

sportfair

(Di sabato 15 giugno 2019) Secondo quanto riportato da Marca e AS, nell’inchiesta ‘Oikos’ sulinsarebbeto anche il nome di Ciro Immobile Clamoroso colpo di scena nell’ambito dell’inchiesta ‘Oikos‘, aperta dalle autorità spagnole per far luce sul. Nel calderone infatti sarebbe finito anche il nome di Ciro Immobile, coinvolto secondo Marca e AS nel tentativo di combine di unadiA. Fabrizio Corradetti/LaPresse L’indagine ha portato già all’arresto di numerose persone tra dirigenti e calciatori, i cui nomi sono inseriti nelle intercettazioni raccolte dalla polizia. All’interno di queste ci sarebbe anche quello dell’attaccante della Lazio, citato in una conversazione fra Aranda e Mattia Mariotti, coinvolto nel gioco d’azzardo illegale nel nostro paese, che parla di Immobile come ...

