Western stars di Bruce Springsteen è una proiezione di diapositive e saggezza blues

(Di venerdì 14 giugno 2019) "" dinasce oggi, 14 giugno, da quel vento dell'ovest che nelle ultime settimane ci ha regalato le anticipazioni di Hello sunshine, There goes my miracle e Tucson Train, anteprime che ci hanno fatto cogliere il motivo dei 5 anni di silenzio discografico del Boss. Le attese dopo "High hopes" (2014), infatti, avevano trovato sollievo in "on Broadway" (2018), ma non era abbastanza. Le "stelle dell'ovest" disono un pretesto - lo dice egli stesso - per tornare alle riflessioni soliste, questa volta con la scelta della location della California del Sud in un viaggio extratemporale negli anni '60 e '70 fatto di tratti antropologici tipici, paesaggi che brulicano di avventure bucoliche e uomini comuni che passeggiano sollevando la polvere dalla terra, ma è una polvere che non dà noie al respiro. Ascoltare il nuovo ...

