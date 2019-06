laragnatelanews

(Di venerdì 14 giugno 2019) In un mondo sempre più connesso, in cui accediamo al web da qualsiasi dispositivo e in qualunque luogo, risulta difficile immaginare di poter fare a meno di. Non poter controllare la posta elettronica, fare a meno dei social network e così via. Ma è ciò che si è verificato nella giornata dicoinvolgendo molti utenti in tutta Italia, che hanno dovuto fare i conti con alcuniche hanno reso impossibile connettersi alla rete per alcune ore. Ad essere coinvolti sono stati i clienti dell’operatoreche nel pomeriggio dihanno iniziato a riscontrare problemi di connessione che hanno impedito di utilizzare come al solito la propria connessione. Fino a quando la situazione è tornata alla normalità,ha risolto il problema e ha provveduto a contattare i suoi clienti per scusarsi del disagio. Come si è visto sul portaleDetector, i ...

Corriere : Vodafone, problemi alla rete fissa e cellulare in tutta Italia - RaiNews : #Vodafonedown: problema risolto, domani giga gratuiti - laragnatelanews : Vodafone Down: dopo i disservizi di ieri, l’operatore regala 24 ore di internet da mobile. Problemi anche per Insta… -