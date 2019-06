Ti sei segnata | ti ammazzerò Sms e minacce all' ex prima dell' incidente

huffingtonpost

(Di venerdì 14 giugno 2019) Sono in auto, lei ribadisce di non voler tornare con lui, lui sterza pericolosamente andandosi a schiantare contro un’altra auto per ammazzare se stesso e la fidanzata, come le aveva preannunciato via sms. “Ti ammazzerò”, aveva scritto il 22enne Christian Barzan alla fidanzatadel folle gesto che è costato la vita a Giuseppina Lo Brutto, pensionata 62enne di Treviso che viaggiava sull’auto contro cui il ragazzo è andato a schiantarsi. Lo riporta il Corrierea Sera.“Vederti ridere in quel modo dopo quello ti ho detto, è stato troppo. Così hai veramente messo fine alla tua vita” … La minacciava di morte, con messaggi chiari, inequivocabili ... dopo averla violentata, ha tentato di uccidere la giovane e se stesso, sterzando bruscamente mentre era alla guidaa sua Alfa Romeo Mito e provocando ...

