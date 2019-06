optimaitalia

(Di venerdì 14 giugno 2019) Ildiapre ufficialmente l'annata di live che l'artista di Correggio ha pensato per Start, il suo ultimo album di inediti rilasciato l'8 marzo scorso e dal quale ha appena estratto Polvere di stelle come ultimo singolo. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 ma l'organizzazione consiglia di arrivare con un certo anticipo per favorire le operazioni di accesso, probabilmente rallentate dopo la rimodulazione degli ordini di settore come riportato qui. Coloro che sono già in possesso del biglietto per il settore prato possono presentarsi ai varchi dopo l'o di apertura, mentre gli utenti che hanno scelto il ritiro sul luogo dell'evento dovranno presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un proprio documento d'identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi, è necessario presentarsi con regolare delega con firma e documento del ...

OptiMagazine : Scaletta e ingressi per il concerto di @Ligabue a Bari, info nuovi settori, orari e indicazioni stradali… - CinnyCinzia : RT @OptiMagazine: Scaletta e ingressi per il concerto di @RengaOfficial a Taormina: info biglietti e orari - zazoomblog : Scaletta e ingressi per il concerto di Francesco Renga a Taormina: info biglietti e orari - #Scaletta #ingressi… -