Salvini e Di Maio | fine vicina | Questa volta è diverso | la frase rubata a

RADIO RADICALE-RAI - SALTA ACCORDO LEGA-M5S/ Salvini 'col' Pd - ira Di Maio : Rai e RADIO Radicale: SALTA ACCORDO Governo, ira M5s, Di Maio 'gravissimo, dovranno rispondere'. Lega vota col Pd, Salvini 'non si chiude RADIO d'un colpo'

Giuseppe Conte - la "revoca di firma". Umiliato in Europa - ufficiale : comandano Salvini e Di Maio : Giuseppe Conte è un burattino nelle mani dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, se ne sono accorti anche i capi delle istituzioni dell'Ue che - come riporta Il Giornale - gli hanno addirittura revocato il potere di firma. "In Europa tratto io" diceva qualche giorno fa il presidente del

Giuseppe Conte fantoccio - Mattarella lo vuole blindare contro Di Maio e Salvini : "Un suo gruppo in Parlamento" : Il premier Giuseppe Conte cerca di mostrarsi un capo di governo forte e autonomo, ma a Bruxelles nessuno lo prende in considerazione. Così giunge dal Colle la proposta di costituire una lista o un gruppo parlamentare Conte. La speranza è che questa decisione possa rafforzare l'immagine del president

Matteo Salvini - il retroscena sul discorso ai suoi ministri : "Tenetevi pronti". Lega - scacco matto a Di Maio? : Forse non è ancora il tempo di crisi di governo, ma Matteo Salvini ne pare convinto: la brusca frenata nella riunione di governo con Conte, Tria e Di Maio sulla manovra rappresenta una ipoteca forte sul futuro dell'esecutivo gialloverde. Il retroscena della Stampa riferisce di un consiglio che il le

Luigi Di Maio bastona Salvini e Grillo : "Niente ritorni all'origine e non si deve andare avanti a ogni costo" : "No alla flat tax in cambio dell'aumento dell'Iva", spiega Luigi Di Maio, e "niente ritorni alle origini". In un colpo solo, il leader del Movimento 5 Stelle stoppa sia Matteo Salvini sia Beppe Grillo. Leggi anche: "Salvini, ferma questa roba". Feltri, appello contro Di Maio e i fannulloni M5s In u

Salvini accusa Di Maio sulle crisi industriali e avvisa i suoi ministri : “Ora tenetevi pronti” : «Le cose non girano per il verso giusto. tenetevi pronti per qualunque evenienza». Quando si è trovato di fronte i suoi ministri, con accanto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti che non avrebbe usato parole amichevoli sui 5 Stelle, Matteo Salvini ha fatto capire che la corda si potrebbe spezzare improvvisamente. Nell’incontro a casa sua nel pome...

Vittorio Feltri contro il salario minimo di Luigi Di Maio : "Matteo Salvini - ferma questa roba" : Adesso Di Maio rompe l'anima a tutti con il salario minimo garantito senza sapere che esistono già i contratti sindacali, i quali stabiliscono le paghe per operai e impiegati. Le aziende che non si attengono alle tabelle nazionali vanno incontro a pesanti sanzioni. Non si capisce cosa vogliano di pi

Arresto Arata - Luigi Di Maio avverte la Lega di Salvini e chiede di prendere le distanze : Notizia di oggi l’Arresto di Arata, uomo vicino alla Lega di Salvini. Di Maio avverte il Carroccio L’Arresto di Paolo Arata, ex consulente della Lega e coinvolto nell’indagine che riguarda anche l’ex sottosegretario del Carroccio, Armando Siri, scuote nuovamente la politica italiana e il governo. Perché Arata è uomo considerato vicino al mondo del Carroccio. … Continue reading Arresto Arata, Luigi Di Maio avverte la Lega di Salvini e ...

Matteo Salvini e Luigi di Maio “governo avanti e abbassiamo le tasse” : Matteo Salvini e Luigi di Maio “governo avanti e abbassiamo le tasse” Come anticipato nella giornata di ieri, torna il sereno tra i due vice-premier. La conferenza stampa di Conte da Palazzo Chigi ha probabilmente dato l’input necessario per trovare un accordo. Salvini e Di Maio sembrano di nuovo essere allineati. Crisi di governo, forse, scongiurata. Forse, perché il primo ministro non è d’accordo con la strategia dei due ...

Tria smentisce Salvini e Di Maio : “Minibot non si faranno - sono inutili e illegali” : Lo strumento dei minibot non è "allo studio" del Mef e non verranno utilizzati per pagare i debiti della pubblica amministrazione. Ad assicurarlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, contrapponendosi nuovamente a Matteo Salvini e Luigi DI Maio. Per Tria si tratta di uno strumento inutile, che comporterebbe "un aumento del debito pubblico" e che è persino "illegale".Continua a leggere

Governo - la fiducia scende al 37% Conte batte Salvini. Di Maio terzo : Nell'ultima settimana la fiducia nel Governo è calata dal 40 al 37% (9% molta fiducia e 28% abbastanza). E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli (ricerca effettuata il 10-11 giugno, 1.000 casi, metodologia C.A.T.I. - C.A.W.I.) i cui risultati vengono... Segui su affaritaliani.it

Arata - Di Maio : “Puzza di bruciato si sentiva da lontano”. Morra : “Urgente audizione di Salvini in Antimafia” : Luigi Di Maio dice che “la puzza di bruciato si sentiva da lontano”. Il sottosegretario Stefano Buffagni rivendica di aver avuto ragioni sul sottosegretario Armando Siri. Alessandro Di Battista, invece, mette nel mirino la Lega. L’arresto di Paolo Arata, l’ex deputato di Forza Italia poi diventato consulente della Lega per l’Energia, provoca soprattutto i commenti del Movimento 5 stelle. Proprio a causa di ...

Formigli su Di Maio : 'A proprio agio con Salvini - viene da cultura di destra' (VIDEO) : La 7 è casa per Corrado Formigli. La sua trasmissione Piazza pulita rappresenta ormai un cult per la rete, ma stavolta è intervenuto come opinionista nel corso della trasmissione di Myrta Merlino L'aria che tira. L'occasione è stata proficua per offrire la propria visione analitica di quello che è l'attuale momento politico italiano gettando lo sguardo al futuro. In particolare il conduttore è andato a ricercare motivazioni fuori dall'ordinario ...

Giuseppe Conte e Tria per la trattativa ma Salvini e Di Maio li marcano con i tecnici di Lega e 5 Stelle : Mentre la Commissione europea, insieme al Comitato economico e finanziario (Efc), aspetta una risposta dall'Italia sul da farsi - "deve adottare le misure necessarie ad assicurare il rispetto del Patto di stabilità" - Giovanni Tria chiede a Matteo Salvini e Luigi Di Maio che smettano le uscite sullo