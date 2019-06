Ricatto a parroco dopo incontro hot | in manette 5 persone

ilgiornale

(Di venerdì 14 giugno 2019) Gabriele Laganà Un sacerdote della Bergamasca, caduto in una “trappola sessuale”, ha pagato i suoi ricattatori per non far trapelare la notizia. All’ennesima richiesta di denaro, l’uomo si è rivolto ai carabinieri Per mesi hanno ricattato undella Bergamasca colpevole di aver avuto unsessuale a pagamento con un ragazzo, facendogli anche credere che il giovane fosse minorenne. Per questo i carabinieri del Norm della Compagnia di Zogno , in provincia di Bergamo, e i militari del comando provinciale di Rimini hanno arrestato 5, tra cui una ragazza di 23 anni, per estorsione. Tutte lefermate sono accusate di aver estorto oltre 6.500 euro al sacerdoteche questi aveva pattuito e consumato una prestazione sessuale a pagamento. A denunciare i 5 è stato lo stesso prete che, non riuscendo più a far fronte alle pretese economiche alla fine si è ...

MediasetTgcom24 : Ricatto sessuale a un parroco della Bergamasca, cinque arresti #bergamo - antonioolivier5 : Ricatto sessuale a un parroco della Bergamasca: 5 arresti - Bergamo News - magicaGrmente22 : Ricatto sessuale al parroco dopo incontro hot: «Ragazzo era minorenne, paga o andiamo in tv» -