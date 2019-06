Neymar si difende dalle accuse di stupro | Lei mi ha chiesto di frustarla

Neymar si difende dalle accuse di stupro e mostra le chat hot con la 26enne che l'ha denunciato : Prima l’accusa, bruttissima, poi l’autodifesa sui generis affidata a Instagram, in cui liquida la denuncia come “un’estorsione”. E’ trascorso così l’agitato weekend di Neymar, raggiunto in Brasile, dove si trova in ritiro con la nazionale per la Coppa America, dalla denuncia di stupro presentata alla polizia brasiliana da una sua connazionale 26enne per dei fatti che sarebbero avvenuti a Parigi il ...