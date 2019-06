Milano | mezzi pubblici gratis per cani e gatti | per loro niente più biglietto

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) Un emendamento approvato dell’assessore alla Mobilità Marco Granelli che rappresenta “una svolta significativa”. E cioè abolisce ilperche saliranno a bordo deidi“sull’intera rete e senza limiti d’orario”. La norma in questione è stata proposta dal leghista Gabriele Abbiati con Alessandro De Chirico e Gianluca Comazzi di Forza Italia e riceverà il via libero definitivo lunedì, scrive il Corriere della Sera. “La giunta – spiega Granelli – si è detta favorevole perché gli animali d’affezione fanno parte a tutti gli effetti delle famiglie milanesi che oramai usano inon solo per andare al lavoro ma per vivere insieme la città”. L’attuale regolamento prevede il pagamento di un, fatta eccezione per idi accompagnamento di non vedenti e, in alcune fasce orarie, ...

