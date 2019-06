Enrico Contarin e Audrey Chabloz nuova coppia? (Di venerdì 14 giugno 2019) Il Grande Fratello 16 si è chiuso da pochi giorni e alle coppie nate nella casa pare se ne debba aggiungere un'altra: durante la festa del GF, Barbara d'Urso ha assistito al bacio tra Enrico Contarin e Audrey Chabloz, che pare stiano iniziando una relazione. Durante la festa di fine produzione del GF 16 pare sia nata una nuova coppia. Ad annunciarlo è stata la conduttrice del programma durante Pomeriggio5. Barbara d'Urso, presente anche lei al party organizzato in una scenografica villa con piscina sull'Appia Antica a Roma, ha lanciato lo scoop durante l'ultima puntata del suo programma quotidiano.



Enrico Contarin è stato uno dei concorrenti più divertenti e ironici dell'edizione appena conclusa del Grande Fratello e tra il serio e il faceto ha dato la sua versione dei fatti, senza smentire quella della conduttrice. Anzi, a esplicita domanda di Barbara d'Urso in merito a dove abbiano trascorso la notte, l'imprenditore veneto ha confermato di essere stato assieme a Audrey, senza però dare altri dettagli. La giovane valdostana era dietro le quinte per assistere alla puntata ma alla fine ha fatto incursione in studio, abbracciando il simpatico Enrico. I due hanno smentito di essere in coppia ma non hanno negato di stare iniziando un percorso, anche se sono appena alle prime uscite.



Non è ben chiaro se i due fossero così vicini già prima del party di ieri notte ma Ambra Lombardo, anche lei presente nel salotto della d'Urso con il suo Kikò Nalli, ha spifferato che Enrico e Audrey sono arrivati assieme alla festa e sono andati via nello stesso modo, mano nella mano. Kikò, invece, ha svelato che questa sera i quattro saranno insieme a cena in un ristorante romano, un'uscita di coppia che lascia ben presagire per la coppia Contarin-Chabloz, su cui nessuno avrebbe scommesso.