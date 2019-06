Edith González | morta a 54 anni la star delle soap opera

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019)messicane conosciuta in Italia per il suo ruolo di Beatrice in Cuore Selvaggio, èa 54per un cancro alle ovaie. L’attrice era apparsa in tv molte volte durante la sua malattia, per raccontare la dura battaglia e per dare coraggio a chi si trovava nella sua stessa condizione. Una carriera tra cinema e tv, con 26 film e oltre 30 telenovelas. A 14aveva recitato in Anche i ricchi piangono. È con Cuore Selvaggio, però, che era diventata famosa in tutto il mondo.lascia una figlia di 14. FQ Magazine Francesca Cipriani: “Matteo Salvini? E’ vero uomo. Mi ha provocato uno scombussolamento. E non mi ha mai guardato il seno” L'articoloa 54la...

