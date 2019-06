Edith Gonzalez | la star di Cuore selvaggio è morta a 54 anni

tvzap.kataweb

(Di venerdì 14 giugno 2019) Si spenta dopo una lunga battaglia con un tumore che le era stato diagnosticato la prima volta nel 2016 l’attrice. Beniamina del pubblico delle soap era famosissima anche in Italia perchè protagonista dinel 1993-1994 èa 54. Bambina prodigio iniziò la carriera a cinquee a 14entrò nel cast della soap Anche i ricchi piangono nel 1979., la carrieraè nata a Monterrey in Messico il 10 dicembre del 1964 e si è spenta a Mexico City il 13 giugno del 2019. Attrice completa ha lavorato sia per il cinema, che per le televonelas ma anche a teatro ottenendo grande successo anche nel musical. La sua carriera iniziò prestissimo a cinquequando bambina partecipò al film Cosa juzgada. Trovata la sua strada si dedicò alla recitazione ottenendo piccole parti in film e opere teatrali. Ma la svolta arriva quando ...

carraffaketty : L’attrice Edith Gonzalez, protagonista di tante telenovelas messicane, è scomparsa a 54 anni dopo una grande lotta… - Ime9131 : RT @POPCORNTVit: Edith Gonzalez: ecco chi era la regina delle telenovelas messicane - POPCORNTVit : Edith Gonzalez: ecco chi era la regina delle telenovelas messicane -