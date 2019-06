Dl Crescita | slitta a martedì arrivo in Aula Navigator | proroga di 2 mesi alle Regioni

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) Prosegue a rilento l’iter del decreto leggealla Camera: l’inè previsto nel tardo pomeriggio die il governo pare intenzionato a porre la fiducia in modo da arrivare ad approvare il provvedimento entro giovedì. Intanto è stato depositato un nuovo emendamento dei relatori che prevede unadel tempo a disposizione delleper completare le procedure per le assunzioni deinei centri per l’impiego, previste per il reddito di cittadinanza. Un’altra proposta di modifica permette invece mille assunzioni all’Inps con i 50 milioni stanziati sempre nel Decretone. Infine, è stato depositato un emendamento sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle casette realizzate in seguito al sisma del 2016 nel centro Italia: secondo il testo, la competenza è dei Comuni. Ladi dueper assumere iè ...

