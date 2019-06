Calcio | parte nuova era Milan | Maldini promosso dt e ritorno Boban

Calciomercato Bari - chi resta e chi parte : la situazione reparto per reparto [DETTAGLI] : Calciomercato Bari – Sempre al lavoro i galletti per preparare la prossima stagione. Dopo la splendida cavalcata nel proprio girone di Serie D, De Laurentiis vorrebbe fare lo stesso anche nel girone C di terza serie, ma la concorrenza è agguerrita. A vedere dal mercato, però, non si direbbe. La dirigenza dei pugliesi ha intenzione di mettere a disposizione del tecnico Cornacchini una autentica corazzata. Ecco la situazione tra ...

LIVE Usa-Thailandia 0-0 Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : si parte! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ PARTITI! Iniziata la sfida tra Stati Uniti e Thailandia. 20:58 Manca pochissimo all’inizio della partita, tutto pronto per cominciare. 20:55 Si gioca allo stadio Auguste-Delaune di Reims, arbitra l’incontro l’argentina Laura Fortunato. 20:50 C’è da dire che in partite come quelle di esordio tutto può succedere e le asiatiche vogliono tirare un brutto scherzo ...

Calcio - Europei Under21 : tutti i convocati e le rose delle 12 nazionali partecipanti : Dal 16 al 30 giugno si svolgeranno gli Europei Under 21 di Calcio, ospitati da Italia e San Marino: dodici le formazioni impegnate, che si giocheranno anche la possibilità di accedere alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. La prima fase prevede tre gironi all’italiana da quattro squadre: passeranno alle semifinali la prima di ogni girone più la miglior seconda. Di seguito tutti i convocati e le rose delle 12 nazionali partecipanti: GRUPPO ...

Mondiali di Calcio - le Azzurre non hanno nulla da invidiare ai colleghi maschi. Ingaggi a parte : E alla fine l’Italia scoprì le Azzurre. Dopo 20 anni dall’ultima partecipazione ai Mondiali di calcio femminile, la nazionale guidata dalla coach Milena Bertolini batte la più quotata Australia con una prestazione gagliarda e un secondo tempo di qualità. In una gara avvincente, a tratti sofferta, l’Italia femminile ha messo in campo organizzazione, carattere e individualità di spicco. I tifosi si sono entusiasmati con le serpentine di Barbara ...

Crosetti : Il Calcio italiano si colora di nuove tinte. Vuol dire far parte del cambiamento : Su Repubblica il commento di Maurizio Crosetti sulle Nazionali in campo in questi giorni. Ad un anno dal Mondiale mancato oggi se la giocano la Nazionale di Mancini, quella femminile, quella degli Under 20 e tra poco quella degli Under 21. E’ un segnale importante per un’Italia “divisa e incattivita”, scrive. E tutto viene dopo un “campionato pallido”, e dopo essere stati maltrattati dall’Europa delle ...

Calcio femminile - Daniela Sabatino : “Non siamo qui per partecipare - ma per imporre il nostro gioco. Mi ispiro a Pippo Inzaghi” : Proseguono gli allenamenti presso lo stadio “Christophe Laurent” di Valenciennes per la Nazionale Italiana femminile di Calcio femminile in preparazione dell’esordio contro l’Australia nel Mondiale 2019. Nel pomeriggio di oggi la conferenza stampa ha avuto come protagonista Daniela Sabatino, attaccante del Milan che può vantare 27 reti con la maglia azzurra. La giocatrice rossonera ha evidenziato con attenzione i ...

Mondiali di Calcio femminile 2019 – Verso l’esordio delle azzurre - Danile Sabatino dà la carica : “non siamo qui solo per partecipare” “ : La carica di Daniela Sabatino alla vigilia dell’esordio della Nazionale italiana di calcio ai Mondiali femminili 2019 Allenamento a porte aperte questa mattina allo stadio ‘Christophe Laurent’ di Valenciennes per la nazionale femminile, un’ora e mezzo di lavoro sul campo per preparare l’esordio nel mondiale con l’Australia. Circa duecento spettatori hanno seguito il secondo allenamento in terra francese ...

Calciomercato Inter - accordo raggiunto con Edin Dzeko. E se parte Icardi… : Il club nerazzurro ha raggiunto l’accordo con l’agente di Dzeko, adesso incontrerà la Roma per chiudere la trattativa tra club L’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Inter è Edin Dzeko, individuato come profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. LaPresse/Reuters L’intesa con l’entourage del giocatore è stata già raggiunta, con il bosniaco che andrebbe a firmare un contratto di ...

Calciomercato Juventus - piace Trippier per sostituire il partente Cancelo : in uscita anche Mandzukic : Il club bianconero è piombato sull’esterno del Tottenham per sostituire Cancelo, in partenza insieme a Mandzukic in caso di arrivo di Sarri Mercato frenetico in casa Juventus, il club bianconero infatti lavora su più tavoli per definire il nuovo allenatore e rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L’uomo designato a sostituire Massimiliano Allegri è Maurizio Sarri, fresco vincitore dell’Europa ...

Calciomercato Real Madrid – Se parte Sergio Ramos - Koulibaly e De Ligt tra gli obiettivi : Sergio Ramos medita di lasciare il Real Madrid, che pensa già al sostituto. Secondo ‘As‘ i Blancos andranno alla ricerca di un difensore di alto livello perché presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con i soli Varane, Militao, Nacho e Vallejo potrebbe essere un rischio vista la debolezza difensiva mostrata quest’anno. Nella lista dei desideri madrileni tra i primi posti c’è il centrale del Napoli ...

La FederCalcio francese : niente diritti tv a chi partecipa alla nuova Champions : La Federcalcio francese si schiera contro la riforma della UEFA Champions Legue. Il presidente Noël Le Graët ha confermato la propria opposizione al progetto, minacciando i club a favore della competizione con il ritiro della licenza per la partecipazione alle competizioni europee. Come riporta “Marca”, la proposta di riforma della Champions League rischia di portare […] L'articolo La Federcalcio francese: niente diritti tv a chi partecipa ...

Zazzaroni si schiera dalla parte di Spalletti e lancia accuse al club - Calcio : Abbandonati i social con la rinuncia ai tweet che tanto dibattito creavano, Ivan Zazzaroni sceglie le colonne del giornale che dirige, il Corriere dello Sport, per esplicitare il suo pensiero e oggi si sofferma sull'Inter prendendo le difese di Spalletti ed attaccando la società. Ecco quanto scrive: 'Sarebbe ingiusto 'liberare' Spalletti dal momento ...