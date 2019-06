Toti: è finita epoca di Berlusconi

"Considero il presidenteil più grande statista che abbiamo avuto nella Repubblica.Ma oggi secondo me deve rendersi conto che un'. Credo che il presidentedebba cominciare a pensare come lascerà il suo partito,come tutti i grandi statisti in questo Paese". Lo ha detto il presidente della Regione Liguriaa 'Un giorno da pecora' su Radio 1."C'è bisogno di costruire un percorso che dia legittimità alla nuova classe dirigente" ha detto e poi:in caso di primarie"mi candiderò segretario"(Di giovedì 13 giugno 2019)