The Witcher 3 | Wild Hunt ha venduto oltre 20 milioni di copie

(Di giovedì 13 giugno 2019) Quanto è stato grande The3:per CD Projekt RED? I dati attuali degli sviluppatori polacchi confermano che l'epico open world ha ora superato quota 20di unità piazzate, ovvero più della metà delle vendite totali della serie fino ad oggi, riporta Pushsquare. Naturalmente, la statistica tiene conto delle versioni per PlayStation 4, Xbox One e PC del titolo e la cifra sarà sicuramente destinata a salire con l'imminente edizione per Nintendo Switch, annunciata all'E3 2019.Per mettere le cose in prospettiva, gli ultimi dati di vendita attribuiti a The Elder Scrolls V: Skyrim - uno dei titoli più grandi di tutti i tempi - confermano 30di unità vendute. The3 è ancora molto lontano da Grand Theft Auto V, per il quale si contano circa 85di unità, ma è comunque un risultato incredibile. Abbiamo un sospetto che Cyberpunk 2077 possa fare anche ...

