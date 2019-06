Sony a caccia di nuovi studi first-party? Un annuncio di lavoro sembra confermarlo

eurogamer

(Di giovedì 13 giugno 2019) Già alle porte dell'E3 2019 si era parlato di unache potrebbe aver acquisitoo che comunque fosse alper dare via a una sorta di campagna acquisti per potenziare ulteriormente la famigliaalsulle console PlayStation. Oggi un nuovo tasselloconfermare che qualcosa si stia effettivamente muovendo.Un utente di ResetEra ha evidenziato la presenza di undiper il ruolo di M&A Program Manager. Ma cosa dice esattamente l'? "PlayStation è alla ricerca di un M&A Program Manager con 2-3 anni di esperienza per un contratto della durata di 6-9 mesi. L'M&A Program Manager supporterà la compagnia e metterà insieme le tempistiche per assicurarsi che tutte le attività di integrazione e acquisizione procedano come previsto". Leggi altro...