Sei della Lega? Non ti affitto casa | la disavventura della leghista a

Insulti e botte ai disabili nel centro di riabilitazione - pm Torino chiede Sei anni per il responsabile della struttura : I “Cavalieri senza testa” gestivano una struttura riabilitativa di ippoterapia. Bambini e adulti diversamente abili, fisici o psichici, andavano lì con l’obiettivo di passare dei bei momenti con i cavalli e trarre del giovamento. Per alcuni di loro, però, quell’esperienza era diventato un incubo. Venivano insultati, vessati, talvolta picchiati e puniti. Per questa ragione Paolo Franchino, 46enne responsabile della cooperativa “I Cavalieri ...

Londra - incendio nella zona Est della città : Sei piani di un palazzo in fiamme Video : Sei piani di un condominio hanno preso fuoco, le cause del rogo sono ancora da chiarire. Vigili del fuoco già all'opera con dieci autopompe. Non risultano feriti

Londra - palazzo di Sei piani avvolto dalle fiamme : 100 vigili del fuoco impegnati nella periferia est della città : Circa 100 vigili del fuoco sono all’opera nella periferia est di Londra per domare un violento incendio in un edificio di sei piani. Il palazzo, come si vede anche nei numerosi video pubblicati dagli abitanti sui social network, appare completamente avvolto dalle fiamme. nella zona sono state mobilitate 15 autopompe e al momento non si hanno notizie di vittime. Le fiamme, fanno sapere i pompieri con un tweet, si sono estese dal piano terra ...

Londra - incendio nella zona Est della città : Sei piani di un palazzo in fiamme : Sei piani di un condominio hanno preso fuoco, le cause del rogo sono ancora da chiarire. Vigili del fuoco già all'opera con dieci autopompe

Milano - brusca frenata della metro rossa : Sei contusi : Milano, brusca frenata della metro rossa: sei contusi L'episodio intorno alle 19.20 alla fermata Pagano. L'Atm ha reso noto che "il sistema automatico ha attivato una frenata di sicurezza" ma non ha ancora chiarito i motivi del blocco improvviso del mezzo che viaggiava in direzione Rho-Fiera Parole ...

Eliana Michelazzo pubblica gli audio della Perricciolo : 'Malefica - Sei pericolosa' : Da ieri sera Eliana Michelazzo non sta facendo altro che pubblicare innumerevoli Instagram Stories nelle quali sta sbugiardando la sua ex socia Pamela Perricciolo. La dirigente dell'AICOS Management ha incominciato dicendo che la donna fosse una persona malvagia e pericolosa, perché in grado di architettare tutta questa messinscena. Per rendere maggiormente credibile la sua versione dei fatti, Eliana ha voluto aggiungere anche dei dettagli ...

Cannabis light - i prodotti a rischio e i danni economici : ecco le Sei conseguenze della sentenza della Cassazione : Vendere i derivati della Cannabis con “effetto drogante” è reato. A dirlo è la sentenza emessa giovedì dalle sezioni unite penali della Cassazione. Una decisione che è andata a definire l’ambito di applicazione della legge 242 del 2016, quella cioè inerente alla “promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, ma che ha lasciato molti commercianti con diversi punti interrogativi. Secondo il provvedimento ...

Notebook infestato dai Sei virus più pericolosi della storia battuto all’asta per 1 - 34 milioni di dollari : Un anonimo compratore si è aggiudicato all’asta, per 1,34 milioni di dollari, un computer infestato di virus, il Vaso di Pandora in chiave moderna. Nella mitologia greca era il contenitore di cinque mali (vecchiaia, gelosia, malattia, pazzia e vizio) che si sono riversati nel mondo quando la sciagurata Pandora lo scoperchiò. Nella versione moderna è un Notebook custode dei sei virus informatici più pericolosi di tutti i tempi: WannaCry, ...

Corinaldo - sequestrata la discoteca della tragedia : alla "Lanterna azzurra" morirono in Sei : Nel locale in provincia di Ancona cinque ragazzi e una mamma persero la vita nella calca in occasione di una serata dove era annunciato il rapper Sfera Ebbasta. Sotto accusa permessi, licenze, e struttura

Milano - striscioni contro Salvini nel giorno della manifestazione in centro : “Non Sei il benvenuto” : La protesta attraverso gli striscioni dai palazzi e dai balconi contro Matteo Salvini contagia anche Milano nel giorno della manifestazione per le vie del centro del leader della Lega in vista delle Europee. “Non sei il benvenuto”, “dove sono i 49 milioni?” alcune delle frasi comparse tra le strade del capoluogo lombardo. In Statale, in mattinata, è stato ritirato uno striscione di minacce al ministro dell’Interno. ...

L'oroscopo della settimana fino al 26 maggio - primi Sei segni : Gemelli 'voto 10' : L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 maggio 2019 presenta le classifiche con i voti per i primi sei segni dello Zodiaco. Per la precisione andremo ad analizzare i simboli astrali relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Allora, ansiosi di scoprire le novità di oggi in merito a come saranno i prossimi sette giorni? In questo caso vi diciamo subito che il periodo, valutato nelle attuali previsioni zodiacali, evidenzia ottime ...

La prova del cuoco : anche Emanuela Aureli e Claudio Lippi nella giuria della trentaSeiesima settimana (Anteprima Blogo) : Oggi alle undici e mezza parte la trentaseiesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con nuove ricette, numeri di varietà e tanta voglia di intrattenere con i sapori della tavola italiana le massaie del mezzogiorno della Rete 1, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con l'aiuto di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di ...

Elena Santarelli - la lettera del figlio Giacomo guarito dal tumore nel giorno della festa : «Sei una mamma speciale» : Per Elena Santarelli questa domenica è il giorno più bello. E non solo perché oggi si celebra la festa della mamma. Elena è una mamma felice. Giacomo, il primogenito che...

Elena Santarelli - la lettera del figlio Giacomo nel giorno della festa : «Sei una mamma speciale» : Per Elena Santarelli questo è il giorno più bello. E non solo perché oggi si celebra la festa della mamma. Elena è una mamma felice. Giacomo, il primogenito che ha vinto...