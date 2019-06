Sciopero Atm a Milano | si fermano M2 | M3 e M5 | attiva solo la metro rossa | caos e disagi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) È iniziato alle 8.45 alodei trasporti indetto dalle segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti che proseguirà fino alle 12.45. La circolazione è completamente sospesa sulle line M2, M3 e M5 ed èquindisulla lineaM1, come riferisce Atm in un tweet. Non, nell’hinterland le linee Net sono a rischio blocco dalle 9 alle ore 11.50 mentre i mezzi di Agi “potranno subire ritardi e cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Callbu”, mentre “saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio alle 8.29 e dalle 12.30 a fine servizio”, come ha spiegato Atm. Stop ai bus Star fino alle 12.45. A incrociare le braccia i dipendenti di Atm, con i treni dellepolitane, i bus e i tram che rischiano lo stop per quattro ore. Intanto in città il traffico è completamente ...

