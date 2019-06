Riparare gli oggetti è meglio che buttarli

Maltempo Ancona : si attende miglioramento per Riparare cavo Tim : A seguito di lavori stradali da parte di terzi sulla SS 76, lungo il fiume Esino, a Serra san Quirico, e’ stato abbattuto un pilone che sorreggeva un importante cavo in fibra ottica. Lo rende noto Tim, sottolineando di non avere alcuna responsabilita’ per i conseguenti disservizi, sul fisso e sul mobile, che stanno coinvolgendo un’ampia area dell’entroterra della provincia di Ancona: oltre a Serra San Quirico sono ...

Cambiamenti climatici - raffreddare i poli - riciclare l’anidride carbonica ed ecologizzare gli oceani : gli esperti testano nuovi modi per Riparare il clima : Gli scienziati di Cambridge pianificano la creazione di un centro di ricerca per sviluppare nuovi modi per riparare il clima della Terra. Il centro analizzerà approcci radicali, come il raffreddamento dei poli della Terra e la rimozione dell’anidride carbonica dall’atmosfera. Il centro verrà creato a causa dei timori che gli approcci attuali da soli non bastino a bloccare i pericolosi e irreversibili danni inflitti al pianeta. L’iniziativa è la ...

Stellar Phoenix Video Repair la migliore app per Riparare video : I video ricordi dell'ultima generazione sono registrati su file video e con il tempo o accidentalmente possono danneggiarsi irrimediabilmente cancellando per sempre la nostra memoria.