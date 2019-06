Radio Radicale | Lega vota con opposizioni | M5S insorge

Su Radio Radicale violato il contratto di governo : “Luigi abbiamo un problema”. La notizia corre di telefono in telefono, fino a raggiungere in brevissimo tempo quello del leader. Il governo è andato sotto in commissione Bilancio e Finanze alla Camera. Non solo: è andato sotto sui fondi a Radio Radicale. Non solo: è andato sotto sui fondi a Radio Radicale con il voto decisivo della Lega, che si è schierata con le opposizioni.Il capo politico freme di ...

Radio Radicale - Turco non gioisce : “Chiediamo la gara” : Maurizio Turco è il presidente della Lista Pannella che è a sua volta l’editore di Radio Radicale. Oggi in Commissione Bilancio della Camera Lega e Pd hanno approvato un finanziamento di tre milioni per la Radio. Soldi che però, spiega Turco, riguardano la digitalizzazione degli archivi, non la pros

Radio Radicale - l'ira di Di Maio contro la Lega : "Dovrà risponderne davanti ai cittadini" : "Oggi la maggioranza di governo si è spaccata, per la prima volta. È stato così, è inutile nasconderlo": Lo scrive sul suo profilo Facebook il vicepremier Luigi Di Maio. "Si è spaccata aggiunge Di Maio - su una proposta presentata dai renziani del Pd che prevede di regalare altri 3 milioni di euro di soldi pubblici, soldi delle vostre tasse, a Radio Radicale. La Lega ha votato a favore (insieme a Forza Italia), con mia grande ...

Lega e M5s litigano su Foa e Radio Radicale : Lega e M5s litigano, si dividono, non riescono a votare insieme in Parlamento. E il Pd esulta anche se, a ben vedere, le “vittorie” celebrate sono più il frutto dei demeriti altrui che dei meriti propri. Succede infatti che, nell'arco di poche ore, nel passaggio tra la commissione di Vigilanza e le

Radio Radicale : ira Di Maio contro la Lega - "Dovrà risponderne davanti ai cittadini" : "Oggi la maggioranza di governo si è spaccata, per la prima volta. È stato così, è inutile nasconderlo": Lo scrive sul suo profilo Facebook il vicepremier Luigi Di Maio. "Si è spaccata aggiunge Di Maio - su una proposta presentata dai renziani del Pd che prevede di regalare altri 3 milioni di euro di soldi pubblici, soldi delle vostre tasse, a Radio radicale. La Lega ha votato a favore (insieme a Forza Italia), con mia grande ...

Lega vota col PD per salvare Radio Radicale - M5S : 'Pioggia di soldi ingiustificata' : Alla fine la questione del salvataggio di Radio Radicale sembra essersi conclusa nel modo più inatteso. Dopo lunghe settimane di discussioni, la Lega ha deciso di votare con le opposizioni l'emendamento del Pd. In questo modo, la Radio prenderà nel 2019 altri 3 milioni di euro, oltre ai 9 già previsti. L'unico partito a votare contro è stato il Movimento 5 Stelle, che si è detto scandalizzato per la "pioggia di denaro immotivata". Nel frattempo ...

Luigi Di Maio furioso - la maggioranza si spacca su Radio Radicale : "La Lega vota col Pd - dovrà spiegarlo" : "Inutile nasconderlo". Luigi Di Maio annuncia su Facebook che "oggi la maggioranza di governo si è spaccata, per la prima volta". Decisivo il trappolone Pd, "una proposta presentata dai renziani che prevede di regalare altri 3 milioni di euro di soldi pubblici, soldi delle vostre tasse, a Radio Radi

Radio Radicale : la Lega vota con le opposizioni - insorge il M5S : Nuovo terreno di scontro nella maggioranza di governo: è stato approvato nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, riunite congiuntamente, l’emendamento del Partito Democratico che versa nelle casse di Radio Radicale 3 milioni di euro. In sostanza, con questo provvedimento la Radio viene salvata dalla chiusura. Il testo presentato dal PD era stato riformulato dalla Lega, ma aveva trovato il parere negativo del viceministro ...

Nessun accordo M5S-Lega su Foa : salta il voto. Il governo si spacca anche su Radio Radicale : Passa nelle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera un emendamento del Pd (a firma Sensi e Giachetti) per “salvare” Radio Radicale con un finanziamento di altri 3 milioni per il 2019. Il testo è stato riformulato, spiegano i dem, su proposta della Lega. Ma il governo con il viceministro dell’Economia, Laura Castelli, ha dato parere contrario. H...

Radio Radicale - tutti d’accordo tranne il M5S : approvato il finanziamento da 3 milioni : È passato, nelle commissioni Bilancio e Finanze, l'emendamento al dl crescita del Partito Democratico per salvare Radio Radicale. Hanno votato a favore tutti i partiti tranne il Movimento 5 Stelle. Esulta il deputato dem Roberto Giachetti: "Anche se con un contributo inferiore alle necessità, per ora la Radio è salva".Continua a leggere

Le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno approvato un finanziamento di 3 milioni di euro a Radio Radicale : Le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno approvato un emendamento che prevede che Radio Radicale riceverà un finanziamento di tre milioni di euro per il 2019. L’emendamento è stato proposto dal PD ed è stato sostenuto dalla Lega, che

La maggioranza si spacca in Parlamento su Radio Radicale e sul caso Rai/Foa : La Lega vota col Pd per ulteriori fondi che salveranno la storica emittente contro il M5s, mentre in Commissione di...

Radio Radicale - il Governo si spacca Arrivano 3 milioni. Lega vota col Pd : L’esecutivo infatti è andato sotto in Commissione Finanze alla Camera con la Lega che sui lavori del Dl crescita ha votato con le opposizioni un emendamento Pd, riformulato dai relatori per salvare la Radio mentre Segui su affaritaliani.it

La maggioranza si spacca su Radio RadicaleLega vota con le opposizioni in Commissione |No da M5s : "Pioggia di soldi ingiustificata" : Passa nelle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera un emendamento del Pd per "salvare" Radio Radicale. Il testo è stato riformulato, spiegano i dem, su proposta della Lega ma il governo con il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, ha dato parere contrario.