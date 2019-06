Plastica | ogni settimana ne ingeriamo 5 grammi con acqua e cibi | “Come mangiare una carta

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019)fino a 2000 minuscoli frammenti di, una quantità equivalente al peso di unadi credito. A dirlo è lo studio “No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion from Nature to People” dell’Università australiana di Newcastle e commissionato dal Wwf, che combina i dati di oltre 50 precedenti ricerche. Secondo lo studio la maggior parte delle particelle ingerite sono sotto i 5 millimetri di grandezza e molte si trovano nelle acque di tutto il mondo, sia in quella di superficie che in quella delle falde. Nelle acque degli Stati Uniti e dell’India ne sono state riscontrate il doppio rispetto a quelle di Europa e Indonesia. Tutti i giorni, quindi, insieme all’del rubinetto o in bottiglia, alla birra, ai frutti di mare, al pesce e al sale, ingoiamo anche la. Si sta ancora indagando su eventuali effetti negativi sulla ...

WWF_Svizzera : Ogni settimana mangiamo 5 grammi di #plastica, l'equivalente di una carta di credito. Lo rivela uno studio del #WWF… - SkyTG24 : Ricerca Wwf: ogni settimana ingeriamo cinque grammi di plastica - MediasetTgcom24 : Wwf: ogni settimana mangiamo plastica quanto una carta di credito #Plastica -