Incendi boschivi in Sicilia | rogo nel Palermitano | mezzi aerei sul posto

(Di giovedì 13 giugno 2019)o boschivo oggi nel: unè divampato questa mattina a Capaci, in una zona impervia di Monte Billitteri, mandando in fumo ettari di vegetazione. Sono intervenuti i canadair dei vigili del fuoco che hanno dovuto effettuare diversi lanci per evitare che ilpotesse estendersi al versante opdel monte. L'articoloinnelsulMeteo Web.

