Il senegalese che sequestrò uno scuolabus con 50 bambini voleva scuotere le coscienze

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Le indagini su Ousseynou Sy, l'autista di, che lo scorso 20 marzo ha tenuto in ostaggio 50, 2 insegnanti e 1 operatrice scolastica, a San Donato Milanese, non hanno dato strumenti alla procura di Milano di disporre di una perizia psichiatrica. Ma i pm Alberto Nobili e Luca Poniz, dopo le ultime interrogazioni all’imputato, dichiarano: “Se avessimo visto delle fragilità, l’avremmo disposta noi, ma Sy è apparso una persona che ragiona, anche se a modo suo”. L’autistaispirato dalla filosofia pacifista del panafricanismo Si è rafforzata per i carabinieri l’ipotesi che Sy,fare una strage per “condizionare i pubblici poteri in relazione alle politiche riguardo l’accoglimento di immigrati”, come rivelano gli inquirenti. Quando gli è stata posta la domanda del perché avesse voluto associare la sua azione tanto violenta alla filosofia pacifista ...

Linkiesta : «Negli anni ’80 non c'era razzismo, ma ignoranza. Oggi la situazione è peggiorata. Non vi riconosco più. Più che di… - GennaroIannotti : RT @Linkiesta: «Negli anni ’80 non c'era razzismo, ma ignoranza. Oggi la situazione è peggiorata. Non vi riconosco più. Più che di Salvini,… - vitti2173 : RT @labellastagione: Ieri ho sentito il mio giovane amico senegalese che lavora al Nord. 'Qui non ho amici e al lavoro me lo fanno sentire… -