ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) AAAdicercasi. Soprattutto fra i. L’appello è ancora valido su tutto il territorio nazionale anche se i numeri sono leggermente in crescita. Dopo anni di trend negativo nel 2018 idisono stati 1,6 milioni (quasi tutti iscritti alle associazioni di volontari), cioè uno 0,2 per cento in più rispetto al 2017. “Ma non sono ancora abbastanza per garantire l’autonomia in tutte le regioni del Paese. Periodicamente alcune sono costrette a chiedere sacche dia quelle che raccolgono quantità superiori al fabbisogno” dichiara il direttore del Centro nazionaleGiancarlo Liumbruno che in vista della Giornata mondiale deidel 14 giugno ha snocciolato tutti i dati al ministero della Salute. La maggior parte deitra l’altro è già avanti con l’età. Il 25 per cento ha tra i 36 e 45 anni; mentre il 29 per cento tra i 46 e 55. Quelli ...

MinisteroSalute : 'Un ringraziamento ai #donatori, alle loro associazioni e a tutto il sistema #sangue. È solo grazie ai loro sforzi… - Mega_Fauna : RT @fattoquotidiano: Donatori di sangue in aumento, ma non tra i giovani. Italia sistema esemplare, ma in futuro carenza di medici dedicati… - Cascavel47 : Donatori di sangue in aumento, ma non tra i giovani. Italia sistema esemplare, ma in futuro carenza di medici dedic… -