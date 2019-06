Cosa possiamo fare per combattere le discriminazioni contro gli albini

Mondiali calcio femminile 2019 - quali sono le squadre favorite (e Cosa possiamo aspettarci dall’Italia) – LA GUIDA : STATI UNITI Prime nel ranking Fifa, sono da sempre la squadra da battere. Campionesse del mondo per tre volte, oro olimpico per quattro, non si può parlare di calcio femminile senza citare la scuola americana. Lo scorso marzo, le calciatrici hanno fatto causa alla U.S. Soccer per discriminazione di genere nei confronti per la disparità delle paghe dei maschi (meno famosi e molto meno vincenti di loro). In panchina confermata la coach dei ...