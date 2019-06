Ciclismo – Chris Froome in terapia intensiva dopo l’operazione | ecco le ultime novità

sportfair

(Di giovedì 13 giugno 2019)inl’operazione servita alla riduzione delle fratture dovute alla caduta di ieri: situazione preoccupante e in evoluzione secondo Dave Brailsfordin arrivo dalla francia in merito al caso. Il ciclista 4 volte vincitore del Tour de France, è rimasto vittima di un terribile incidente nella giornata di ieri, durante la ricognizione della crono di Roanne del Giro del Delfinato.ha riportato diverse gravi fratture, finendo sotto i ferri nella notte per la riduzione delle stesse. Lo ha riferito alla BBC il team principal della Ineos, Dave Brailsford, che ha descritto così la situazione: “è stato operato per assicurarsi che la prima fase delle cure mediche sia il più ottimale possibile e da lì ce la faremo. È una situazione in evoluzione. È preoccupante, non c’è dubbio. Non è in gran forma. Ci sono ...

Eurosport_IT : Frattura del femore, del gomito e di alcune costole: la caduta al Delfinato costa carissima al povero @chrisfroome… - SpazioCiclismo : Tom Dumoulin non si rallegra di certo per l'infortunio del rivale Chris Froome #Dauphine - zazoomnews : Ciclismo Chris Froome è stato operato. Dave Brailsford: “Speriamo che possa riprendersi il prima possibile” -… -