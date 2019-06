Caduta Froome – Nibali e la Bahrain Merida vicini al britannico | sui social spunta un

Chris Froome - stagione finita - Poels : ‘Caduta davvero brutta’ : Non solo il tentativo di vincere il quinto Tour de France, ma tutta la stagione 2019 di Chris Froome è finita in un attimo. Il campione del Team Ineos è caduto rovinosamente mentre stava effettuando la ricognizione sul percorso della quarta tappa del Giro del Delfinato, la cronometro di Roanne. Le conseguenze dell’incidente sono state molto serie, con fratture multiple e un punto interrogativo sul futuro a lungo termine. Il Team Ineos ha ...

Caduta Froome – Il comunicato del Team Ineos - diverse fratture per il britannico : ufficiale il forfait al Tour de France : Il Team Ineos ha reso note le condizioni di Froome attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale Chris Froome non correrà il Tour de France, adesso la notizia è ufficiale. A rivelarlo è il Team Ineos con un comunicato apparso sul proprio sito, dove si evince come le condizioni del corridore britannico siano davvero pessime. AFP/LaPresse Il keniano bianco ha riportato diverse fratture, che lo escluderanno dalla Grande ...

Chris Froome : Caduta al Delfinato e addio Tour de France - le condizioni di salute : Chris Froome: caduta al Delfinato e addio Tour de France, le condizioni di salute Oggi Chris Froome ha rubato la scena nelle cronache sportive, ma avremmo preferito lo facesse per qualcosa di meglio. Il ciclista inglese di origine keniana infatti salterà la prossima edizione del Tour de France a causa di una sospetta frattura del femore. La caduta di Chris Froome Il quattro volte vincitore della Grand Boucle questa mattina è caduto in ...

