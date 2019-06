AS | “Per James Rodriguez tutte le strade portano a Napoli”

ilnapolista

(Di giovedì 13 giugno 2019) “Ancelotti va matto per”. Questa la risposta, riportata da AS, dell’entourage di. Del restoe Carlo sono due vecchie conoscenze fin dai tempi del Real, e adesso, come riporta nell’edizione online il giornale, “l’allenatore di Reggiolo lo considera un rinforzo chiave per la prossima stagione e ha già ottenuto il ‘sì’ convinto del fantasista colombiano“ La trattativa è già stat imbastita con il Real, che dopo il ritorno del calciatore dal prestito al Bayern, sta cercando di capire quale debba essere il suo futuro. Lo stesso presidente De Laurentiis si è già mosso in questo senso con una telefonata a Perez, come riportato dal Corriere dello Sport, ma il Real vorrebbe la stessa cifra che avrebbe dovuto pagare il Bayern per riscattarlo, 40 milioni. Il Napoli prova a trattare per un prestito con diritto di riscatto, ma ...

