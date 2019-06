Padova | sparò a un ladro e abbandonò il corpo a un chilometro da casa Condannato in

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Confermata anche in Appello dal Tribunale di Venezia la condanna a 4 anni e 11 mesi nei confronti di Walter Onichini, il commerciante di Legnaro, in provincia di, chea un uomo che si era introdotto nella sua villetta assieme ad altri per un furto, la notte del 22 luglio 2013. L’imputato, che risponde all’accusa di tentato omicidio, aveva poi trasportato il ferito in auto per abbandonarlo a uncirca da. Il procuratore generale Giancarlo Buonocore aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato, con la derubricazione del reato iniziale a lesioni colpose. Il Tribunale diavevain primo grado, a dicembre del 2017, il macellaio di Legnaro alla stessa pena e a un risarcimento di 24.500 euro. In quell’occasione, dopo la pronuncia della sentenza, in aula molti presenti protestarono contro i magistrati e contro la politica, gridando ...

