Mick Jagger dopo l' intervento al cuore | Torno in tour | mi sento molto bene

ilgiornale

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Alessandro Zoppo Il cantante dei Rolling Stones ha concesso la sua prima intervista post-operazione, in cui annuncia il risui palcoscenici a partire dal 21 giugnoè una forza della natura. Il cantante, 74 anni (e non sentirli), si è ripreso in grande stile dal delicatoalal quale è stato sottoposto lo scorso aprile. Non solo: il frontman dei Rolling Stones ha concesso la sua prima intervista post-operazione per fare il punto sul suo stato di salute. Ospite della stazione radio canadese Q107,ha annunciato che ildegli Stones, annullato per permettergli di potersi operare, riprenderà il 21 giugno da Chicago. “Mi– ha dichiarato il cantante – e sto provandonelle ultime settimane... Questa mattina ho fatto un po’ di palestra. Niente di assurdo. Poi tornerò a suonare con il resto della band”.: ...

danieldavilacar : RT @historylvrsclub: Mick Jagger in Morocco in 1967. - dkoepke48 : RT @historylvrsclub: Mick Jagger in Morocco in 1967. - Sgt152 : RT @historylvrsclub: Mick Jagger in Morocco in 1967. -