Lidl ritira uno dei suoi prodotti per rischio microbiologico | contiene LIsteria MARCHIO

Lidl ritira uno dei suoi prodotti per rischio microbiologico : contiene Lysteria [MARCHIO - LOTTO E INFO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo nei confronti di un prodotto venduto nei negozi Lidl . Si tratta di “Tartare di bovino adulto – Scottona” marchio Lidl ITALIA SRL, LOTTO di produzione n° 1071215, prodotto da Rosso SPA. Il prodotto è venduto in unità di peso da 200 grammi. Come si legge nel modulo di richiamo, il ritiro è avvenuto a causa della presenza di “Listeria monocytogenes su una ...

Tutti i nomi dei formaggi francesi contaminati ritirati dal Ministero della Salute : anche a marchio Carrefour - Lidl - Auchan e non solo : Quali sono i formaggi francesi contaminati oggetto dell'ultimo provvedimento del Ministero della Salute e dunque ritirati dal mercato? Nelle ultime ore, l'allerta intorno ad una specifica tipologia di prodotti è partito dalle autorità francesi per svilupparsi in tutta Europa e dunque in Italia dove gli alimenti in questione (appunto) sono venduti sotto più nomi e anche marchi (di varie e conosciutissime catene di supermercati). Considerando che ...