Konami annuncia la PC ENGINE CORE GRAFX MINI

Konami annuncia Contra Rogue Corpos e Contra Anniversary Collection : Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato oggi che Contra: Rogue CORPS sarà disponibile per PC e console a partire dal 26 settembre 2019. La saga di Contra ha fatto il suo debutto nel 1987 ispirando un grandissimo numero di titoli sparatutto usciti successivamente. Konami è lieta di annunciare anche la disponibilità, a partire da oggi in tutti gli store digitali, di Contra Anniversary Collection che include 10 ...

E3 2019 : annunciato Contra Rogue Corps - il nuovo titolo di Konami : Tra i titoli annunciati durante il Nintendo Direct compare anche Contra Rogue Corps, il nuovo titolo sviluppato da Konami.Contra Rogue Corpse è un franchise run- and-gun sopra le righe con combattimenti frenetici e ultraviolenti. Grazie alla presenza di modalità per uno o più giocatori, Contra Rogue Corps offre un'esperienza di gioco incredibile sia che si giochi in solitaria o con gli amici.Di seguito potete dare uno sguardo al trailer mostrato ...

E3 2019 : Konami annuncia eFootball PES 2020 : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi, durante l'edizione 2019 dell'Electronic Entertainment Expo (E3), eFootball PES 2020 (PES 2020) il nuovo capitolo della serie PES."Quando ero ragazzo mi chiedevo spesso quale sarebbe stato il giocatore che avrei trovato sulla copertina di PES, sono onorato di essere stato scelto io per eFootball PES 2020. Mio figlio è un giocatore di PES e molte volte mi ha chiesto come mai non ci fossi io ...

Konami annuncia eFootball PES 2020 : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi, durante l’edizione 2019 dell’Electronic Entertainment Expo (E3), eFootball PES 2020 (PES 2020) il nuovo capitolo della serie PES. Impreziosita dall’immagine dell’attaccante e superstar mondiale del Barcellona: Lionel Messi, l’edizione standard di PES 2020 è da oggi disponibile per la prenotazione nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC ...