Inondazioni in Cina | colpite 9 città e oltre 2 milioni di persone

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Indisono statedalle conseguenze dellecausate da piogge torrenziali nella provincia di Jiangxi: si contano al momento circa 150mila sfollati, secondo quanto reso noto dall’Ufficio provinciale di gestione delle emergenze. Xinhua riferisce che da giovedì scorso intense precipitazioni hanno causato violentein 9della provincia: colpiti 137.200 ettari di colture, 1.353 abitazioni sono crollate e 1.063 case sono rimaste gravemente danneggiate. Le perdite economiche dirette sono state stimate a 3,73 miliardi di yuan (circa 540di dollari). L'articoloindiMeteo Web.

