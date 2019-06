Coppa d’Africa | calciatore mostra il fondoschiena in video | escluso dalla competizione!

Coppa d’Africa 2019 - come vederla in tv e streaming? Tutto in diretta su Dazn! Il programma e il calendario : L’edizione 2019 della Coppa d’Africa si svolgerà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio: sono 24 le squadre qualificate al campionato continentale e la formula prevede una prima fase con sei gironi all’italiana, dai quali si qualificheranno alla seconda fase ad eliminazione diretta le prime due e le quattro migliori terze. Si tratta della prima edizione estiva, dato che fino all’ultima rassegna la Coppa veniva giocata ...

Ghoulam sceglie Napoli e rinuncia alla Coppa d’Africa : si presenterà a Dimaro : Faouzi Ghoulam, rinuncia alla Coppa d’Africa Faouzi Ghoulam, terzino sinistro del Napoli ha deciso di rinunciare alla Coppa d’Africa. Il terzino ha un obiettivo ben preciso quello di ritrovare a pieno la forma fisica per poter disputare al meglio la prossima stagione. Come riporta l’edizione odierna di Le Cronache di Napoli: “L’algerino non mollerà tanto facilmente il posto da titolare. Per presentarsi al ritiro di ...

Coppa d’Africa 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : tutte le partite e le date dai gironi alla finale : La Coppa d’Africa 2019 si disputerà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio, la massima rassegna continentale di calcio prevede la partecipazione di 24 Nazionali per la prima volta nella storia ed eccezionalmente andrà in scena durante l’estate e non in inverno come succedeva fino all’ultima edizione. Saranno le città de Il Cairo, Alessandria, Suez, Ismailia ad ospitare l’evento con ben tre Stadi nella capitale: Cairo ...

Egitto : al via la sperimentazione della rete 5G durante la Coppa d’Africa : La Coppa d’Africa di calcio, che si terrà dal 21 giugno al 19 luglio 2019 in Egitto, sarà l’occasione per sperimentare localmente la tecnologia 5G. E’ quanto annunciato dal ministro per le Telecomunicazioni egiziano, Amr Talaat, in un comunicato stampa. La decisione è stata presa durante un incontro tra il primo ministro egiziano Mustafa Madbouli e un gruppo di funzionari di Huawei Investment & Holding Co. Scarica ...