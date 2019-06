Beach volley | World Tour 2019 Varsavia Lupo Nicolai e Menegatti Orsi Toth tornano in

oasport

(Di giovedì 13 giugno 2019) Riparte dail cammino delle due coppie di punta delitaliano a meno di due settimane dal Mondiale di Amburgo. Oggi si sono disputate le qualificazioni del torneo 4 stelle polacco, ultimo appuntamento prima della kermesse iridata, senza coppie azzurre al via, mentre domani entra in scena l’Italia con. In campo maschile nella semifinale del girone Faffrontano alle 14.10 un avversario alla portata: i norvegesi Berntsen/Mol, coppia giovane di molto minore talento rispetto alla coppia composta da Mol (fratello) e Sorum. Partita da vincere per gli azzurri che poi, in caso di sconfitta, potrebbero incontrare non poche difficoltà in un’eventuale finale per il terzo posto da dentro o fuori contro la perdente dell’altra semifinale del girone tra i brasiliani Enadro/Bruno Schmidt e i tedeschi Bergman/Harms che ...

enricospada2 : #Warsaw #beabeacher #beachvolley #beachvolleyball #FivbWorldTour #WorldTourBeach Azzurri in campo oggi nelle semifi… - VcWally : RT @parallelecinico: I cestisti che giocano una partita di basket a giugno al Taliercio, sono come i giocatori di beach volley che giocano… - _gik_ : RT @parallelecinico: I cestisti che giocano una partita di basket a giugno al Taliercio, sono come i giocatori di beach volley che giocano… -