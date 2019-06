Aumentano i medicinali contraffatti per la cura delle malattie gravi Un rapporto

agi

(Di mercoledì 12 giugno 2019), prodotti di lusso, alimenti, elettronica: la contraffazione nell'Unione Europea registra una crescita grazie ai social network e alle nuove vie commerciali con l'Asia, favorendo soprattutto la criminalità organizzata. A rivelarlo è la prima edizione della Valutazioneminacce dei reati contro la proprietà intellettuale, realizzata da Europol in collaborazione con l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (Euipo), secondo cui “oltre alle tradizionali categorie di abbigliamento, calzature e prodotti di lusso, esiste un commercio crescente di prodotti falsificati che possono potenzialmente nuocere alla salute umana”. Tra questi, spicca “il commercio diper il trattamento di, che sembra essere in aumento”. “Questa valutazioneminacce rappresenta un quadro ben preciso della portata e ...