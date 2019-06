Usare Huawei P30 Pro per misurare la lunghezza | l’area | l’altezza e il volume

Huawei può di nuovo Usare le microSD e avvia un’azione legale contro gli USA : Continua a evolversi la situazione legata al ban Huawei negli USA, con la SD Association che torna sui propri passi, l'imminente annuncio di nuovi chipset e la risposta dei legali cinesi. L'articolo Huawei può di nuovo usare le microSD e avvia un’azione legale contro gli USA proviene da TuttoAndroid.

Trump firma il decreto per vietare alle società Usa di Usare Huawei : Donald Trump firmare un ordine esecutivo per vietare alle società americane di utilizzare apparati di telecomunicazione prodotti da aziende straniere che pongono minacce alla sicurezza nazionale. Un provvedimento pensato in chiave anti-cinese...

Uk - May silura il ministro della Difesa per anticipazione su decisioni di Londra di Usare componenti Huawei per 5G : Theresa May ha nominato una donna, Penny Mordaunt, alla guida del ministero della Difesa britannico dopo l’uscita di scena di Gavin Williamson, silurato dalla premier a causa del leak sul caso Huawei. Mordaunt, 46 anni, era finora ministra per la Cooperazione Internazionale. Anche lei, come il collega appena defenestrato, ha fama di falco ed è considerata fra i più decisi sostenitori della Brexit all’interno dell’attuale governo ...

