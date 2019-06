Reddito di cittadinanza | ricorsi collettivi su discriminazioni disabili e furbetti scovati

Gabicce - estate 'chiusa' per il Reddito di cittadinanza : il sindaco lancia l'allarme : "Siamo in un'emergenza vera": parole più che allarmistiche quelle di Domenico Pascuzzi, sindaco Pd di Gabicce Mare: nel comune in provincia di Pesaro Urbino, come in altre località della Riviera adriatica, la stagione balneare sembrerebbe non decollare. E se fino a qualche giorno fa la colpa era del tempo e di condizioni meterologiche invernali in estate, ora la responsabilità è da attribuire all'assenza di lavoratori stagionali. Stabilimenti, ...

Carta Reddito di cittadinanza 2019 : la Guida completa all’utilizzo : Chi risulta beneficiario del reddito di cittadinanza, dopo aver ricevuto risposta positiva dall’Inps, devono attendere da Poste Italiane di essere chiamati a rapporto, per ritirare la Carta reddito di cittadinanza o Carta Rdc: lo strumento scelto dal Governo per erogare le somme stabilite per ciascun percettore. In pratica ogni beneficiario verrà dotato di questa Carta, gialla e molto simile a una Postepay, sui cui verrà accreditato l’importo ...

Gabicce - il sindaco : "Mancano gli stagionali per colpa del Reddito di Cittadinanza" : Da una parte chi si lamenta che i giovani non hanno voglia di lavorare e preferiscono il Reddito di Cittadinanza a un impiego stagionale, dall'altra chi sostiene che se i lavoratori preferiscono non rispondere agli annunci per quel tipo di lavori è perché si tratta di puro sfruttamento. La polemica è nata in seguito alle parole del sindaco di Gabicce Domenico Pascuzzi del PD, che attraverso il Resto del Carlino, ha detto:"Molti giovani del ...

Caso Gabicce - per colpa del Reddito di cittadinanza nessuno vuole più lavorare : Giulia Rizzo La denuncia del sindaco di Gabicce: "Per colpa del reddito di cittadinanza mancano i lavoratori stagionali". La replica del Movimento: "L'era dello sfruttamento è finita" A Gabicce Mare, in provincia di Pesaro, la stagione estiva non decolla. Le cose vanno così male che lo stesso sindaco, Domenico Pascuzzi, si è visto costretto a lanciare un appello. È una vera e propria chiamata alle armi quella di Pascuzzi che, ...

Rapina benzinaio e si difende : "Il Reddito di cittadinanza non basta" : Maria Girardi Il folle gesto è stato commesso a Cancello ed Arnone, Comune in provincia di Caserta Il reddito di cittadinanza non gli bastava più e l'unica soluzione alternativa era quella di commettere una Rapina. Lo ha confessato ai Carabinieri Angelo Taliento, 36 anni originario di Ostuni ma da tempo residente a Casal di Principe nel casertano. L'uomo è passato dunque ai fatti e lo scorso 4 giugno ha tentato il colpo presso un ...

Prendono il Reddito di cittadinanza ma vogliono lavorare : «In cambio puliamo piazza Kalza» : Sono 10 beneficiari del reddito di cittadinanza i volontari che si sono armati di rastrelli e palette e hanno ripulito la piazza Carlo Ventimiglia del quartiere Kalza di Palermo. Il 5 giugno il gruppo si è riunito e ha iniziato l’opera di pulizia in quella che era diventata ormai una discarica a cielo aperto. Dicono che non vogliono solo percepire l’aiuto economico del reddito di cittadinanza senza rendersi effettivamente utili ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 “non si toccano” - risparmiati 1.3 mld : Reddito di cittadinanza e Quota 100 “non si toccano”, risparmiati 1.3 mld La Ue non spaventa il governo italiano e le principali misure attuate (e nel mirino di Bruxelles) resteranno in vigore. Parliamo ovviamente di Reddito di cittadinanza e Quota 100. Lo ripetono da tempo i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ma l’ha ribadito anche il premier Giuseppe Conte, direttamente da Hanoi, Vietnam, dove si trova in visita istituzionale. Il ...

Reddito di cittadinanza - scoperto un altro furbetto a San Vito lo Capo : scoperto a San Vito Lo Capo un altro furbetto del Reddito di cittadinanza. Un operaio, C. S., è accusato di percepire indebitamente il Reddito di cittadinanza. È tra i lavoratori edili denunciati dai carabinieri, del comando provinciale, nell’ambito di un’operazione che i militari dell’Arma hanno eseguito ispezionando due imprese di costruzioni e relativi cantieri ad Alcamo e San Vito Lo Capo. All’esito dei ...

Reddito di cittadinanza - navigator e precari : cortocircuito lavoro : Il Governo assume le nuove figure che occuperanno di seguire i destinatari del Reddito di cittadinanza in attesa di lavoro...