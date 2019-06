huffingtonpost

(Di martedì 11 giugno 2019) L’irrompe sulla roboantedel Governo. Il dato diffuso oggi dall’Istat sulla spesa delle famiglie mostra con violenza il divario che c’è tra gli effetti annunciati per le misure messe in campo e il loroimpatto. Ed è coerente con altri indicatori già diffusi, per nulla positivi sullo stato dell’italiana. Secondo l’Istituto nazionale di statistica nel 2018 per la prima volta la spesa(a prezzi costanti, tenuto conto dell’inflazione +1,2%) è calata dello 0,9%, segnando una contrazione che non si vedeva dal 2013. Secondo l’Unione nazionale Consumatori, i consumi sono così diminuiti in termini reali di 282 euro per nucleo familiare. Le statistiche ufficiali hanno già mostrato di recente come, dopo diversi anni di discesa, la propensione al ...

GianlucaVasto : Approvato lo #sbloccacantieri in Senato: una spinta importante per la ripresa dell'economia reale e del lavoro. Fe… - Maurizio62 : RT @HuffPostItalia: L'economia reale smonta la propaganda gialloverde - CarratuIsa : RT @carloraffaeleis: Sto questionando con Marco 75 sullo stesso argomento. Più sono ignoranti in economia e più vogliono fare i saccenti. Q… -